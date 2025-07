Selinunte Estate/Agorà, un festival nel festival dal 12 luglio al 2 agosto

Si parlerà di temi attuali, dell’evoluzione del mondo occidentale, delle abitudini di ieri con grandi nomi del giornalismo come Gianluigi Paragone e Nicola Porro; si ascolteranno la voce sofisticata di Sarah Jane Morris e le scorribande musicali di Nick The Nightfly che unirà Burt Bacharach a Sting; e tra una lacrima e un sorriso, rivivranno le mille storie di “Camicette bianche. Ingresso: 5 euro .

All’interno dell’ampio programma di Selinunte Estate – che si apre venerdì 11 luglio – un capitolo è quello del progetto Agorà promosso dall’Assemblea Regionale Siciliana e organizzato da Nova Civitas. L’apertura è affidata sabato 12 luglio alle 21 al giornalista ed ex senatore Gianluigi Paragone che trae dal suo omonimo libro, il monologo Moderno sarà lei: siamo in un piccolo mondo operoso dove, sicuri di non essere spiati o incancreniti su Chat GPT, ci si muove ancora tra partite di pallone in cortile, 45 giri e cassette, dvd noleggiati da Blockbuster, i gettoni grigi del telefono, il Tuttocittà, la Polaroid, i diari. Il 17 luglio tocca al giornalista e vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro, confrontarsi con Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas, sull’evoluzione del mondo occidentale, partendo dalla antichità e arrivando ai giorni nostri, esaminando le tante dinamiche che caratterizzano i retroscena della vita politica nazionale.

Nicola Porro