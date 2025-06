McDonald’s, superato obiettivo di 1 mln di pasti donati dal 2020

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 1 milione di pasti caldi donati in 5 anni: obiettivo superato con la quinta edizione di “Sempre Aperti a Donare”, il progetto di McDonald’s e Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald ETS, nato con la collaborazione di Fondazione Banco Alimentare ETS e Comunità di Sant’Egidio, che, attraverso un piccolo ma significativo gesto come la donazione di un pasto caldo, punta a dare una risposta tangibile alle persone che vivono in condizioni difficili e a offrire un momento di conforto e convivialità.Coinvolte in quest’ultima edizione oltre 330 associazioni caritative locali impegnate in 269 comuni di tutta Italia nella distribuzione di pasti caldi.Grazie ai 275mila pasti donati da gennaio a maggio 2025 è stato superato l’obiettivo di donare 1 milione dal lancio dell’iniziativa nel 2020. “Un dato importante che sottolinea l’impegno e il coinvolgimento del sistema McDonald’s e dei partner, a partire dai licenziatari McDonald’s e dai team di 348 ristoranti che con passione e dedizione si sono messi a disposizione per preparare e distribuire i pasti caldi – si legge in una nota -. L’azienda è infatti profondamente consapevole della crescente emergenza sociale che il Paese vive: secondo il recente rapporto ISTAT “Condizioni di vita e reddito delle famiglie 2023-2024”, 1 persona su 10 in Italia vive sotto la soglia minima di povertà, con un preoccupante 13,5% dei minori sotto i 16 anni in “deprivazione materiale e sociale” e il 5,9% in “povertà alimentare”. Anche secondo l’ultimo report della Caritas, la povertà in Italia ha raggiunto livelli storici: ci sono oltre 5,6 milioni di poveri assoluti, di cui oltre 2,2 milioni di famiglie. Numeri che evidenziano quanto possano essere importanti progetti come “Sempre aperti a donare””.“Vorrei innanzitutto ringraziare Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio, i nostri licenziatari, le tantissime associazioni caritative locali coinvolte e, insieme a loro, le migliaia di volontari che si sono prodigati in tutta Italia per donare un pasto e un sorriso a tante persone che sono purtroppo oggi in difficoltà. Senza il loro contributo, senza la volontà di lavorare insieme, costruendo una vera e propria rete virtuosa, non avremmo potuto raggiungere questi risultati – ha dichiarato Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia -. Per una realtà come la nostra, da sempre attenta al tema dell’accessibilità, diffusa e radicata sul territorio e quindi consapevole dei problemi reali, iniziative come questa ribadiscono in maniera tangibile il nostro fondamentale impegno a essere una presenza di valore per le comunità in cui operiamo”.“Da oltre 25 anni in Italia e più di 50 nel mondo, ci impegniamo a offrire accoglienza e sostegno, attraverso le Case Ronald e le Family Room, alle famiglie con bambini in cura in ospedali lontani dalla propria città – ha commentato Giuseppe Pisani, Presidente di Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald ETS -. Da sempre infatti, insieme a McDonald’s, desideriamo essere parte attiva delle comunità in cui operiamo e supportare le persone che vivono in condizioni di disagio sociale. Siamo orgogliosi di poter essere, ancora una volta, al fianco del nostro Fondatore e di poter collaborare con tante altre organizzazioni del Terzo Settore nel progetto “Sempre aperti a donare”: un aiuto concreto che tende una mano a chi si trova in difficoltà e che, anche quest’anno, ha raggiunto risultati estremamente significativi”. “Il raggiungimento di un milione di pasti donati è un risultato di cui essere davvero grati e che racconta l’efficacia e il valore di un’alleanza cresciuta nel tempo. In un contesto in cui aumenta il numero di persone che soffrono di povertà alimentare, iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale il coinvolgimento anche delle aziende per rispondere a un bisogno essenziale e quotidiano. La collaborazione con McDonald’s è per noi un esempio virtuoso di alleanza tra profit e non profit, in un progetto che ha generato momenti di condivisione e sollievo per tante persone e famiglie in difficoltà”, ha aggiunto Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS.“Ringraziamo McDonald’s per questa iniziativa di solidarietà nei confronti di chi è più vulnerabile e ai margini attraverso il sostegno alle distribuzioni di cene itineranti della Comunità di Sant’Egidio in varie città italiane. Siamo in un tempo di conflitti aperti, crisi sociale e incertezza in cui cresce il numero delle persone sole e in difficoltà, ci auguriamo che questa collaborazione possa andare avanti oltre il significativo risultato raggiunto in questi 5 anni”, ha sottolineato Roberto Zuccolini, portavoce della Comunità di Sant’Egidio

– news in collaborazione con McDonald’s Italia –

– foto ufficio stampa McDonald’s Italia –

(ITALPRESS).