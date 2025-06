Estate su Tivùsat tra arte, benessere e 4K

ROMA (ITALPRESS) – Luglio e agosto portano con sè molti contenuti ricchi di ispirazione, cultura e armonia interiore sui canali Museum TV 4K (canale 220) e MyZen TV 4K (canale 232) della piattaforma satellitare gratuita TivùSat.Dalla pittura alla fotografia, passando per la street art e il design, Museum TV 4K propone una programmazione che celebra l’arte in tutte le sue forme. Tra i titoli in evidenza “You, Myself and Art” con l’episodio “What Future for Museums?”, un documentario che esplora il futuro delle istituzioni museali attraverso le parole di oltre venti esperti internazionali. Un contenuto imprescindibile per riflettere sul ruolo culturale e sociale dei musei in un mondo in continua trasformazione.Grande spazio anche a serie come “Artist’s Workshop”, in cui lo spettatore entra nello studio di artisti come Jef Aèrosol per scoprirne i processi creativi, o “Sketchbook”, dedicata alla street art contemporanea, con protagonisti come Raphael Federici e Marine Goodman.Per chi ama la fotografia “Within the Frame”, alla scoperta della Dulwich Picture Gallery con un taglio narrativo visivo e coinvolgente. Non manca una nota pop con “Origami” format che unisce arte e manualità raccontando le meraviglie della carta piegata.Museum TV coniuga bellezza visiva e contenuti di valore culturale, arricchiti da una regia curata e da una fotografia che, grazie al 4K, esalta ogni dettaglio dell’opera d’arte.Nel panorama dei canali dedicati al benessere, MyZen TV 4K punta su una proposta variegata e rilassante, per affrontare i ritmi estivi con armonia e consapevolezza.Tra i programmi più rappresentativi, “Vegetarian Delights”, dove la cucina plant-based diventa veicolo di salute e piacere: nell’episodio “Baked Conchiglie Pasta” una ricetta gustosa e salutare, con un occhio di riguardo alla sostenibilità alimentare.La serie “My Zen Trendy” mostra gli hotel più suggestivi del mondo, come l’Hotel Paseo a Palm Springs o le sorgenti termali di “Hot Springs”. La conduttrice Val Kahl guida lo spettatore alla scoperta di esperienze di lifestyle di alto profilo, tra design, comfort e spiritualità.“My Zen People” racconta storie di persone che hanno trasformato la propria vita per seguire una vocazione più autentica. E per chi sogna un vero reset mentale, la serie “Reset” mostra i paesaggi rigeneranti dello Sri Lanka, tra meditazione e natura incontaminata.“Tutti i contenuti sono progettati per offrire momenti di evasione e introspezione, con riprese mozzafiato e colonne sonore rilassanti che valorizzano l’esperienza immersiva in 4K”, spiega TivùSat in una nota.

