Meteo avverso a Pantelleria, più di mille passeggeri bloccati in aeroporto

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Dalla giornata di sabato, per condizioni meteorologiche avverse, ovvero per mancanza di visibilità, numerosi voli (in arrivo e in partenza da Pantelleria) sono stati cancellati. Solo i voli ITA da Linate e da Roma Fiumicino sono riusciti ad atterrare(ieri), mentre tutti i voli DAT e Volotea del pomeriggio sono stati cancellati per mancanza di condizioni operative favorevoli.

Circa 390 passeggeri, che avrebbero dovuto lasciare l’isola verso differenti destinazioni, sono quindi rimasti a terra e riportati negli alberghi per la notte. Domenica, purtroppo, la situazione meteorologica non è cambiata e altre 650 persone sono rimaste a terra sommandosi a quelle di sabato.

Più di 1000 passeggeri, quindi, hanno riempito l’aeroporto della Perla Nera in attesa che qualcosa cambiasse. Sabato mattina la nave, in partenza alle 12 (e poi ritardata alle 13.15 per dare tempo ai passeggeri di scendere dall’aeroporto) è riuscita a imbarcare 440 di questi passeggeri, partendo con un carico di 499 persone.

“Per gli altri” dice il presidente della Croce Rossa di Pantelleria Mariano Rodo, “le compagnie aeree stanno pensando ad organizzare voli supplementari ma purtroppo sull’isola permane questa benedetta umidità che impedisce di creare i presupposti minimi di visibilità per l’operatività dello scalo, pur avendo sul resto dell’isola sole e mare bello”. La compagnia DAT ha inviato un aereo aggiuntivo da Lampedusa per smaltire, non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, il traffico di passeggeri. Dopo più di un’ora di sorvolo sull’isola e un tentativo di atterraggio non ce l’ha fatta.

Il Sindaco Fabrizio D’Ancona rimarca la necessità di avere al più presto “un tavolo tecnico tra Comune e le istituzioni regionale, ministeriale e l’organo di gestione, ovvero l’ENAC Servizi, per capire la fattibilità di utilizzo di un ILS, ovvero un sistema di atterraggio strumentale, per tentare almeno parzialmente di abbattere queste criticità. Mi riferisco alle condizioni di nebbia che ci sono a Pantelleria nei mesi di maggio e giugno e che impediscono l’atterraggio”. Il primo cittadino riferisce che per le particolari condizioni orografiche esiste una difficoltà nel posizionamento di un sensore. E che si sta cercando di capire come superare le criticità. “È una tematica che va affrontata con chi ha capacità tecnica, ovvero ENAC Servizi e ingegneri aeronautici. E lo faremo al più presto” rassicura Fabrizio D’Ancona.

