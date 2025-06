I Templi di Selinunte accolgono grandi nomi al Festival della Bellezza

La Sicilia si prepara ad accogliere la XII edizione del Festival della Bellezza, un unicum a livello internazionale di appuntamenti di “arte nell’arte”, di simbiosi tra scenari artistici e pensiero, presente in 27 luoghi simbolo del nostro patrimonio storico-artistico dal VI secolo a.C. al ‘900.

I Templi di Selinunte in questa edizione avranno un particolare rilievo, saranno la principale sede del Festival ospitando alcuni degli appuntamenti più prestigiosi dell’edizione, che avrà per tema “La Meraviglia”; 9 eventi che spaziano dalle lectio magistrali, a monologhi teatrali inediti, a concerti d’eccezione, tutti dedicati al tema dell’edizione.

Paolo Sorrentino (25/08) al Tempio di Hera a Selinunte sarà uno dei momenti più attesi dell’intera edizione del Festival. Il regista premio Oscar racconterà “La grande meraviglia”, riflessione sull’estetica della dissipazione attraverso arguti aforismi e inconsuete immagini iconiche. Un dialogo con Alessandra Zecchini che esplorerà le divagazioni e le scorciatoie dell’indolenza delle illusioni, la nostalgia del tempo perduto e il nonsense della vita come spettacolo non immune alla meraviglia, nella cornice mozzafiato di uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo.

Il programma del Festival della Bellezza al Tempio di Hera al Parco archeologico di Selinunte si compone di molti altri grandi appuntamenti:

Federico Buffa (20/08) porterà la sua coinvolgente e ipnotica narrazione con “Olimpiadi tra guerra e pace”, esplorando la competizione sacralizzata tra storia e miti, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi. Edoardo Prati (21/08) porterà in scena “Come è profondo il mare”, un viaggio nell’altrove come specchio interiore, dove il mare diventa abisso e promessa, orizzonte e perdita, e il naufragio si trasforma in esperienza di sé. Un percorso poetico che da Omero arriva a Dalla, con regia di Enrico Zaccheo. Alessandro Bergonzoni (22/08) porterà il suo inconfondibile stile con il monologo teatrale “Nonbello ma gnifico (Chimeraviglia?)”, una riflessione surreale e poetica sulla bellezza e sulla meraviglia attraverso il suo linguaggio unico e spiazzante.

Stefano Bollani (23/08) offrirà un concerto “piano solo” dedicato a “La Meraviglia”, promettendo il suo geniale funambolismo artistico in uno scenario mozzafiato, con virtuosismo e ironia in un viaggio attraverso orizzonti musicali distanti e imprevedibilmente vicini. Alessandro D’Avenia (24/08) esplorerà la “Stupefacenza: alla ricerca della gioia perduta”, una riflessione profonda sul senso della vita e sulla ricerca della gioia che ci spetta e ci aspetta. Umberto Galimberti (26/08) racconterà “Il mistero della bellezza: la meraviglia”, indagando la bellezza come simbolo, eccedenza di significato e ulteriorità di senso, meraviglia che sconvolge e rimanda a una dimensione dove confluiscono il sensibile e il sovrasensibile. Stefania Auci (27/08), l’autrice dei bestseller mondiali sulla saga dei Florio, racconterà “Lontano dal fumo e dai flutti”, una riflessione inedita che esplora il mare come esperienza e simbolo, spazio di deriva e di rivelazione. La voce profonda della letteratura risuonerà tra i flutti della parola nell’incanto arcaico del parco archeologico. Melania Mazzucco (27/08) concluderà le serate siciliane con “Le meraviglie del mondo. Arte, umani, animali e altri portenti”, esplorando l’essenza del meraviglioso tra gli ‘artificialia’ dell’arte e i ‘mirabilia’ della natura.

Un festival internazionale e social

Gli appuntamenti al Parco di Selinunte si inseriscono in un programma di altissimo profilo culturale che attraversa l’Italia con eventi di richiamo internazionale come il concerto di Patti Smith a Piazza San Marco a Venezia. Chi non potrà vivere l’emozione di assistere dal vivo agli eventi negli stupendi contesti artistici, potrà comunque vedere estratti degli appuntamenti pubblicati sui canali Instagram, Facebook e YouTube del Festival; sono previste oltre 70 milioni di visualizzazioni dei video, il Festival è quello culturale italiano con più follower social, più di 130.000 su Instagram.

Promotori e Partner

Il Festival è nell’ambito del programma culturale del Parco Archeologico di Selinunte, patrocinato dalla Regione Siciliana con l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana e l’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo. Il Festival della Bellezza è organizzato dall’associazione Idem con l’ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro, direzione generale di Alessandra Zecchini, relazioni istituzionali e territoriali di Rossana Giacalone Caleca. Responsabile della comunicazione è Marco Moretti, responsabili social e video Lisa Consolini e Noemi Trazzi. Main partner è Generali Valore Cultura; Partner sono Newchem e Ottella, Main sponsor Sparkasse, Das, Zanolli, Kia. TV partner è Sky Arte e radio partner è Radio Capital. Tra gli enti partner: l’Accademia di Francia a Roma, i Comuni di Milano, Verona, Venezia, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e il Parco Archeologico di Selinunte. I biglietti degli appuntamenti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol (online e punti vendita) e alla biglietteria del Parco archeologico.

Info e aggiornamenti su www.festivalbellezza.it e sui canali social Instagram e Facebook del Festival.

