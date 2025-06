“Estate Mazarese 2025”, oltre due mesi di spettacoli e cultura: ecco tutti gli eventi

Dal 27 giugno fino a ottobre, Mazara del Vallo si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti culturali e di intrattenimento. È stato presentato ufficialmente il cartellone di “Estate Mazarese 2025 – In zona blu”, promosso dall’amministrazione comunale con il sostegno di associazioni e realtà locali. Il programma si articola in una lunga serie di eventi che animeranno la città tra spettacoli, festival, concerti, rassegne e iniziative per tutti i gusti e fasce d’età. Ad aprire il calendario, dal 27 al 29 giugno, sarà la Kermesse “Mazara del Pesce”, che darà simbolicamente il via alla stagione. Tra gli eventi tematici più attesi spiccano il Color Summer Festival sulla spiaggia di Tonnarella (13 agosto), il Mezzo Festival (25 e 26 luglio al Giardino dell’Emiro), una due giorni di musica urban e contemporanea con talk e sonorità ispirate al Mediterraneo, oltre alla consueta Festa del Pane e della Pasta (dal 10 al 12 agosto a Borgata Costiera). In programma anche il Satiro d’Oro Festival, previsto il 6 agosto in piazza della Repubblica.

Il momento più simbolico dell’estate sarà come sempre il Festino di San Vito, in calendario dal 17 al 24 agosto, quest’anno curato dalla società Collage e con la direzione artistica di Carla Favata. Il titolo scelto per l’edizione 2025 è “Pellegrini nel cuore e nella storia di Mazara”, omaggio all’identità e alla devozione della città. Ampio spazio verrà dedicato alla musica, dai nomi noti ai talenti del territorio: da Loredana Errore a Valerio Scanu, passando per Random, Luca Virago, Jo Squillo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana e Giuseppe Anastasi. Tra gli artisti originari di Mazara già affermati a livello internazionale ci sarà Fabrizio Mocata, candidato ai Latin Grammy Awards 2024, affiancato da Arabella Rustico, Giuseppe Sinacori, Mato Sciacca, Pietro Adragna, Chiara Senesi, Mauro Carpi Quintet e altri. Per il teatro e il cabaret sono annunciati gli spettacoli di Tony Sperandeo, Ernesto Maria Ponte, Massimo Spata, Tony Carbone, Ivan Fiore, Balistreri e Peppone, Giacomo Bonagiuso. Prevista anche una tappa del tour “Sicilia in Festa”, diretto da Francesco Caltabiano. Non mancheranno gli appuntamenti fissi come “Cinema Sotto le Stelle”, le notti bianche con aperture serali straordinarie del Museo Diocesano e delle chiese del centro storico e l’ampia offerta gastronomica che accompagnerà buona parte delle iniziative.

In calendario due manifestazioni di punta dedicate al cibo di strada: l’“International Street Food – Chef in strada” e il “Mazara Food Fest” lungo la passeggiata Consagra del lungomare. Previste anche due rassegne letterarie. La prima, “In… chiostro d’autore” curata da Lettere 2022, porterà in città autori come Salvo Toscano, Rosita Manuguerra, Salvo Palazzolo, Davide Calafato, Nadia Terranova e Ugo Barbara. La seconda, “Letture estate 2025” a cura di Mag Libri, proporrà spettacoli di teatro-lettura come Fatastè, Colapesce e Feedbook. Sport e solidarietà protagoniste nel quadrangolare in programma il 23 luglio allo stadio Nino Vaccara: in campo la Nazionale attori e cantanti, una rappresentativa di magistrati, i carabinieri e le Vecchie Glorie del Mazara Calcio. Completano l’offerta esibizioni di taekwondo ed eventi fitness, con la Strawoman come momento conclusivo. L’intero programma è stato finanziato con circa 65 mila euro di fondi comunali, a cui si aggiungono contributi esterni: il Festino di San Vito, ad esempio, potrà contare su un finanziamento regionale di circa 100 mila euro. Il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore agli Eventi Germana Abbagnato hanno espresso soddisfazione per la varietà dell’offerta e del cartellone, che è consultabile online sulle pagine web e social del Comune e su Mazara Valley.