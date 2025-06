Calatafimi, attivato il Centro d’accoglienza per i volontari della Protezione Civile

Nasce a Calatafimi Segesta l’unico centro di accoglienza e ospitalità di protezione civile della Sicilia Occidentale. Il centro è stato realizzato per accogliere le colonne mobili lombarde durante tutto il periodo estivo ma servirà in futuro per ogni altra esigenza di protezione civile (e non solo).

Sono 12 i posti letto che saranno messi a disposizione dal Comune di Calatafimi Segesta grazie ai fondi ottenuti dalla protezione civile regionale (€ 25.000). L’amministrazione ha ringraziato sia il direttore Salvo Cocina responsabile Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che il dottore Parrinello Antonio della sede provinciale di Trapani, che hanno avuto l’idea, insieme al sindaco Gruppuso, di dotare il Comune di questa nuova struttura a servizio sia del territorio di Calatafimi che della provincia di Trapani.

I primi volontari lombardi sono quelli della città di Mazzano Protezione Civile – Gruppo Comunale di Mazzano (Bs) ma seguiranno altri che si alterneranno per i mesi estivi di luglio ed agosto. Questo è il secondo anno che la città di Calatafimi Segesta accoglie i volontari di protezione civile, i quali faranno squadra insieme con il volontariato locale ERAT Emergenza Radioamatori Associati Trapani e associazione Fly Team in sinergia con tutto l’apparato messo a disposizione dalle istituzioni a partire dalla Prefettura, dalla Protezione Civile Provinciale, dalla Forestale, dai vigili del fuoco, dall’ Aeronautica Militare.

Un ringraziamento da parte del sindaco Francesco Gruppuso è stato rivolto a tutti gli attori in causa per aver accettato la sfida ed essere stati pronti a metterla in esecuzione, in particolare l’ufficio di protezione civile comunale diretto all’ingegnere Bonaiuto per aver espletato in tempi record tutte le pratiche burocratiche.