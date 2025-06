Processo “Artemisia”, Lo Sciuto condannato a 12 anni. Assolto Errante

Il Tribunale di Trapani ha emesso le sentenze del processo scaturito dall’operazione “Artemisia” del 2019. Numerosi gli imputati, tra cui l’ex deputato regionale Giovanni Lo Sciuto, condannato a 12 anni di detenzione e riconosciuto colpevole di corruzione e peculato. Condannati a 8 anni anche l’ex presidente dell’Anfe Paolo Genco, a 7 anni Rosario Orlando e Salvatore Giacobbe, a 6 anni Giuseppe Angileri, Salvatore Passanante, Salvatore Virgilio e Vincenzo Giammarinaro, a 4 anni Isidoro Calcara.

Sono stati invece assolti l’ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante, Luciano Perricone, Gaspare Magro, Tommaso Geraci, Vincenzo Chiofalo e Giuseppe Berlino.

Molti degli imputati facevano parte di una loggia massonica. Secondo l’accusa, tale organizzazione avrebbe esercitato pressioni per ingerire sulle decisioni della pubblica amministrazione. Tale aspetto, tuttavia, non ha trovato conferma nella sentenza del Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Franco Messina. Confermato, invece, il sistema di potere orchestrato dall’ex deputato regionale Lo Sciuto (ex Mpa e Forza Italia).