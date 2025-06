A 12 anni Martina Meola si esibirà per l’Ente Luglio Musicale Trapanese

Si chiama Martina Meola ed ha 12 anni, suona come un’artista con decenni di carriera alle spalle. Il 28 giugno alle 21, la giovanissima pianista milanese si esibirà per la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese al Chiostro di San Domenico, a Trapani. Studentessa del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Martina ha conquistato il primo premio al Concorso “Jeune Chopin” di Lugano davanti a una giuria presieduta da Martha Argerich e il recente Premio Alkan. Prima di lei, solo pochi bambini nella storia hanno ricevuto riconoscimenti di tale prestigio dall’icona argentina del pianoforte. La sua bacheca conta già vittorie internazionali in Ucraina, Francia e Italia. Lo scorso ottobre ha suonato nella Salle Cortot di Parigi, tempio della musica classica mondiale, e si è esibita durante la visita ufficiale del Presidente Mattarella in Moldavia.

Il programma trapanese sfida ogni convenzione: Chopin, Prokofiev, Granados e l’integrale della Sonata op. 22 di Schumann. Repertorio che molti pianisti affrontano dopo i 30 anni, lei lo domina a 12.

“Tecnicamente impeccabile, musicalmente già matura”, così la definisce la critica internazionale dopo le sue performance europee. Il Luglio Musicale Trapanese presenta in Sicilia un’artista già acclamata a Parigi e Milano, destinata alle sale più importanti del mondo, prima che diventi leggenda. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino sito all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell’evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti.

La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Liberty Lines SpA.