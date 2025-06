Passi avanti per un parco giochi acquatico a Tonnarella

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso che potrebbe portare alla nascita di un parco giochi acquatico lungo la costa di Tonnarella, a Mazara del Vallo. Con la determinazione dirigenziale n. 1111 del 9 giugno 2025, il Comune ha ufficialmente affidato al geologo Giuseppe Marino l’incarico professionale per la redazione di una relazione meteo-marina necessaria a ottenere il via libera dalla Capitaneria di Porto. L’iniziativa rientra nelle attività di pianificazione previste dal Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), attualmente in fase di elaborazione da parte dell’amministrazione. Tra le previsioni strategiche del piano figura appunto l’installazione di un parco giochi acquatico in uno specchio d’acqua antistante la via del Mare, in prossimità della spiaggia di Tonnarella, zona turistica ad altissima frequentazione durante il periodo estivo.

Per poter portare avanti il progetto, tuttavia, è necessario acquisire una specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, che ha chiesto al Comune una dettagliata relazione meteo-marina a supporto di tutta la documentazione istruttoria. E così l’Ente ha deciso di ricorrere all’affidamento esterno, non disponendo internamente di figure professionali con competenze geologiche specifiche. La scelta è ricaduta sul geologo Giuseppe Marino, professionista mazarese iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e individuato quale soggetto idoneo ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023, che consente l’affidamento diretto di incarichi sotto soglia. Marino, in possesso di esperienze documentate in ambito geologico, idrogeologico e ambientale, ha presentato un’offerta per un importo di 3.000 euro, a cui si aggiungono oneri previdenziali per un totale complessivo di 3.120 euro, compenso che sarà finanziato con fondi già disponibili nel bilancio 2025-2027, alla voce “Incarichi professionali esterni per redazione P.U.G.”.

La determinazione specifica che l’incarico è stato affidato in assenza di conflitti d’interessi e che il provvedimento sarà regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio online e nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Pubblicità Notizia” del sito istituzionale, in conformità alle normative sull’amministrazione trasparente. Con l’assegnazione dell’incarico tecnico, il Comune compie così un passo decisivo verso la possibile realizzazione di un’attrazione turistica che potrebbe valorizzare ulteriormente la zona balneare di Tonnarella, incentivando la fruizione dello specchio d’acqua e ampliando l’offerta ricreativa per residenti e turisti. La relazione meteo-marina costituirà un documento tecnico fondamentale per attestare in primis la compatibilità ambientale e poi la sicurezza dell’intervento, elementi su cui la Capitaneria di Porto è chiamata a esprimersi prima di rilasciare il proprio parere definitivo. Se il progetto riceverà tutte le autorizzazioni necessarie, Mazara del Vallo potrebbe dotarsi per la prima volta di un parco giochi galleggiante, replicando modelli già sperimentati con successo in altre località costiere italiane. Un’idea che però sta già facendo discutere e interrogare, soprattutto sui social, tanti cittadini sull’opportunità di realizzare o meno, in un tratto di mare già assiduamente frequentato, un servizio del genere.