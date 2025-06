Schifani riceve il nuovo prefetto di Catania Pietro Signoriello

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, in occasione di una visita istituzionale.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, confermando la volontà condivisa di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni, nell’interesse dei cittadini e del territorio. Durante il colloquio, il presidente Schifani ha donato al prefetto il tradizionale crest in legno e metallo con lo stemma della Regione Siciliana, quale simbolo di benvenuto e di auspicio per una proficua attività sul territorio etneo.

“Sono lieto – ha dichiarato il presidente Schifani – di aver incontrato il neo prefetto Pietro Signoriello, al quale rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che, forte dell’importante esperienza maturata in altre realtà del nostro Paese, saprà affrontare con competenza e sensibilità le sfide che lo attendono in una provincia complessa e strategica come quella di Catania”.

Il presidente ha poi rivolto un sentito ringraziamento al prefetto uscente, Maria Carmela Librizzi, per il grande senso dello Stato, l’impegno costante e il prezioso contributo offerto durante il suo mandato. “A nome dell’intera Regione – ha concluso Schifani – desidero esprimere profonda gratitudine alla prefetta Librizzi per la dedizione con cui ha operato, in uno spirito di leale collaborazione e attenzione verso il territorio”.

