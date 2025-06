Poste regala ai dipendenti un soggiorno gratuito, Favignana tra le mete

Favignana è da sempre una tra le mete più ambite per le vacanze, ancora di più quest’anno dopo il successo delle riprese del film del regista britannico Nolan, e in Sicilia sono due le località coinvolte nel progetto. L’isola de “L’Odissea” è tra quelle selezionate da Poste Italiane per “Camera con vista“, l’iniziativa che offre ai dipendenti del Gruppo la possibilità di soggiornare gratuitamente, per una settimana, nelle principali e più belle località turistiche in Italia. Arrivata alla sesta edizione, “Camera con vista” ha visto incrementare anno dopo anno il numero di partecipanti e l’indice di soddisfazione: dal 2019 a oggi sono, infatti, oltre 3.400 le persone che hanno già beneficiato dell’opportunità.

Il progetto unisce sostenibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, contribuendo a offrire esperienze di benessere in un contesto di attenzione concreta alle necessità delle persone. Il recupero di alcuni immobili di proprietà, per la riqualificazione e la conversione in case vacanza, sottolinea la costante attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità e la vicinanza ai propri dipendenti sempre più al centro delle politiche aziendali. “Camera con vista” rientra nel programma di welfare per i dipendenti di Poste Italiane dove, tra l’altro, ai lavoratori viene data la possibilità, attraverso Poste Mondo Welfare, di convertire il premio di risultato in beni e servizi caratterizzati da finalità sociali, educative, ricreative e assistenziali.