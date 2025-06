Marcia per la Pace a Castellammare: “Vicini ai popoli oppressi dalle guerre”

Una marcia per la pace la sera di lunedì 23 giugno a Castellammare del Golfo. A partire dalle ore 21, per esprimere vicinanza ai popoli oppressi dalle guerre, un percorso che, dal palazzo municipale di corso Mattarella, si snoderà nella zona pedonale di corso Garibaldi fino a raggiungere piazzale Stenditoio, in viale Zangara (cala marina) dove è previsto un momento di riflessione. La marcia è organizzata dalla commissione comunale Pari Opportunità presieduta da Mariella Marraccino con il patrocinio del Comune e la partecipazione della consulta giovanile. Numerose le associazioni ed attività che hanno aderito oltre alle parrocchie ed alle associazioni sportive cittadine.

Alla marcia per la pace partecipano: il Centro italiano Femminile (Cif), associazione Insieme si può, Centro di Solidarietà Castellammare, Genitori di Buona Volontà, Pimlico Cooperativa, Unitalsi, TrinArt, Kernos, Croce rossa italiana- comitato di Alcamo, Libera, Castello Libero, Metropolis, Mediterranea saving humans- Alcamo, Pool antiviolenza e per la legalità di Palermo, Inner Wheel Palermo Normanna, Inner Wheel Castellammare, La mano di Francesco, Crisalide d’Arte, Terraferma cooperativa sociale, Torre di Scopello, Lega navale italiana- sezione di Castellammare, Airc -delegazione di Castellammare, Anopas Castellammare del Golfo, A piccoli passi, Amnesty Alcamo – Gruppo 300, associazione Laurus, Cai-sezione di Castellammare del Golfo e Gei, gruppo escursionisti Inici, centro culturale Peppino Caleca,