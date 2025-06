Inaugurata a Pechino la mostra di Santa Rosalia

PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurata ieri a Pechino la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, nuova tappa del tour internazionale dell’esposizione di immagini e video del Festino, nata dal concorso fotografico del 2024, bandito dal Comune di Palermo.

“L’inaugurazione in Cina della mostra fotografica “Palermo rinasce con Santa Rosalia” – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella – ha avuto un’attenzione e una partecipazione che è andata ben oltre le aspettative. L’esposizione delle foto presso l’Istituto Italiano di Cultura, ospitato all’interno dell’Ambasciata d’Italia a Pechino ha attirato l’attenzione dei connazionali residenti, ma soprattutto dei visitatori cinesi affascinati sia dalla storia della Santuzza, sia dalle suggestioni che evocano la Sicilia e Palermo, la cui reputazione all’estero è enormemente cresciuta. Il successo dell’esposizione è testimoniato dalla richiesta di replicarla in altri due luoghi nella stessa capitale cinese, questa sera sarà inaugurata l’esposizione nella municipalità di Pechino del quartiere di Sanlitun e successivamente la mostra sarà replicata nei locali del Visa Center della capitale cinese. La promozione all’estero del culto di Santa Rosalia e del Festino, si confermano un potente attrattore turistico e un ponte culturale tra continenti distanti e civiltà diverse ma con radici antiche e profonde”.

“Questa tappa estera arricchisce di valore del tour della mostra sul Festino di Santa Rosalia che porta la tradizione di Palermo, il racconto della nostra città, oltre i confini nazionali – dichiara il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Ci onora l’interesse che l’iniziativa ha ricevuto, tanto da replicare una parte dell’esposizione, già allestita presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, anche presso gli spazi del Municipio della capitale. Questa iniziativa ci offre la possibilità di intrecciare importanti rapporti con altri Paesi e generare nuovi interessanti flussi turistici che rinnovano l’interesse per il patrimonio culturale e artistico palermitano che questa amministrazione comunale sta rilanciando, anche attraverso il racconto della Santuzza”.

Le opere in mostra realizzate da fotografi professionisti e fotoreporter in occasione del Festino del luglio 2024, presentano un coinvolgente racconto visivo della città di Palermo arricchito da un video del Festino, realizzato dall’Agenzia di comunicazione Albamedia e Balich Wonder Studio, un video che propone Palermo vista dall’alto, con momenti immersivi in alcuni suggestivi luoghi storici della città, per una produzione realizzata da Aerial Film, e un racconto del backstage del Festino realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Palermo, con il supporto organizzativo di Civita Sicilia, il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

