Lutto al Comune di Paceco: morto Bonventre, responsabile dello Stato Civile

Il Comune di Paceco è state colpito da un altro grave lutto. L’Amministrazione ed il Consiglio comunale esprimono il loro profondo dolore per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Bonventre, responsabile di Stato Civile, incarico che svolgeva già da qualche anno con professionalità e puntigliosità a servizio della collettività pacecota, come scrive in un post facebook il sindaco Aldo Grammatico: “La scomparsa di Peppe, la cui bontà d’animo era da tutti riconosciuta, lascia un vuoto nella nostra comunità e nel nostro ente.Porgo le mie condoglianze, anche a nome della città, dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, con la speranza che in questo momento difficile la famiglia possa trovare conforto nel ricordo del caro Peppe e nel sostegno degli amici e della comunità”. I funerali si sono svolti ieri presso la chiesa della Madonna di Fatima gremita di amici, colleghi e della presenza delle Istituzioni che sono rimaste vicine alla famiglia di Bonventre.