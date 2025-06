Leasys lancia il noleggio a lungo termine in Italia con canone variabile

MILANO (ITALPRESS) – Leasys, joint venture tra Stellantis e Credit Agricole Personal Finance & Mobility, lancia una novità nel mercato italiano del noleggio a lungo termine: il canone smart, una soluzione che supera il concetto tradizionale di canone fisso, offrendo a clienti la possibilità di adattare il canone mensile della propria auto alle loro esigenze lungo tutta la durata del contratto. In un contesto economico e lavorativo sempre più incerto e in continua evoluzione, in cui famiglie, professionisti e imprese cercano soluzioni flessibili per la gestione della propria mobilità, il canone smart introduce una nuova modalità di pagamento più flessibile e personalizzabile.

Tradizionalmente, un contratto di noleggio a lungo termine ha una durata media compresa tra i 3 e i 5 anni. In un arco temporale così esteso, è naturale che le esigenze finanziarie possano cambiare: un’azienda può avere picchi di fatturato stagionali, un libero professionista può affrontare periodi di maggiore o minore attività, e un privato può voler pianificare con maggiore serenità le proprie spese. L’introduzione di un canone modulabile nel tempo nasce dalla volontà di rispondere proprio a queste necessità, un’esigenza sempre più sentita, anche in Italia, dai clienti che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine sulla vettura.

Destinato a clienti privati, liberi professionisti e aziende, il canone smart non solo elimina l’esborso iniziale tipico dell’acquisto di un’auto, ma consente anche una gestione più serena e personalizzata degli oneri economici nel tempo, proprio come avviene in altri settori, dove la flessibilità è ormai un requisito fondamentale.

Al momento della sottoscrizione del contratto il cliente può scegliere tra due differenti strutture di pagamento: un piano a cadenza stagionale o un piano decrescente.

Il piano di pagamento su base stagionale è ideale per chi ha entrate variabili durante l’anno, e desidera allineare i costi di mobilità ai propri flussi di cassa. E’ pensata per tutti quei professionisti o partite IVA che dispongono di entrate economiche strettamente legate alla stagionalità della propria attività, è può rappresentare un beneficio concreto nell’organizzazione delle spese annuali.

Con il piano di pagamento decrescente il canone si riduce progressivamente nel tempo: pensato per chi preferisce sostenere un impegno economico maggiore nei primi mesi, per poi alleggerire l’impatto nel lungo periodo, man mano che il contratto si avvicina alla scadenza.

In fase di lancio, il canone smart sarà disponibile su Noleggio Chiaro, la formula di noleggio per privati e professionisti che consente di conoscere in anticipo il valore di riacquisto dell’auto a fine contratto. Parallelamente, è già in fase di sviluppo un piano volto a estendere progressivamente la disponibilità del canone smart ad altri prodotti dell’offerta Leasys.

-news in collaborazione con Leasys –

-foto ufficio stampa Leasys –

(ITALPRESS).