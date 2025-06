Beni confiscati, la Commissione Antimafia all’Ars incontra la direttrice dell’ANBSC

PALERMO (ITALPRESS) – Analizzare i problemi connessi alla gestione dei beni e delle società confiscate alla mafia e trovare soluzioni idonee per risolvere alcune criticità. È questo lo scopo dell’incontro di oggi che la commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, ha avuto con il prefetto, Maria Rosaria Laganà, direttrice dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), coadiuvata da due dirigenti della stessa agenzia.

Tra i temi affrontati nel corso della seduta, la necessità di trovare soluzioni per affrontare i tempi di assegnazione dei beni per il terzo settore, così come previsto dalla legge 109/96. Tra le misure proposte, la possibilità di mettere in bonis le società confiscate da rilanciare nell’economia legale, grazie anche alla misura introdotta dalla Regione, su iniziativa della stessa commissione, dell’accesso al credito attraverso l’Irfis per quei finanziamenti oggi preclusi alle imprese confiscate.

È emersa poi l’esigenza di un monitoraggio costante sulle modalità di utilizzo dei beni, sia da parte dei Comuni che degli enti del terzo settore, per favorire la destinazione di quelli che, continuando ad essere amministrati dall’agenzia nazionale, non hanno ancora beneficiato del riutilizzo sociale. Il lavoro della commissione Antimafia prosegue per analizzare la gestione dei beni e rispondere all’ottica di restituzione alla collettività delle ricchezze illecitamente accumulate dalla criminalità organizzata.

