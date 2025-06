Castellammare: nominato il quinto assessore, è Giovanni Ciufia della Lega Navale

Giovanni Ciufia, dipendente della Lega navale, è il quinto assessore della giunta di Castellammare del Golfo. Ciufia, 69 anni compiuti oggi, ha già giurato a palazzo Crociferi questa mattina e il sindaco Giuseppe Fausto gli ha affidato le deleghe a alla Polizia municipale e Personale. Ciufia era stato eletto consigliere comunale con 223 preferenze nella lista di maggioranza “E’ ora- Fausto sindaco” ma ha lasciato l’incarico che ricopriva dal 2023 poiché la normativa prevede che non possano esserci più di due consiglieri comunali in giunta. Attualmente due consiglieri sono assessori del sindaco Giuseppe Fausto: la vice sindaco Lorena di Gregorio, eletta in consiglio comunale con 358 consessi, e l’assessore Giovanni D’Aguanno che nel 2023 ottenne 426 preferenze. Dopo le dimissioni da consigliere comunale, al posto dell’assessore Giovanni Ciufia, siederà in consiglio comunale Liboria Di Bartolo che, nella stessa lista a sostegno del sindaco Fausto, ottenne 203 preferenze.

Giovanni Ciufia e Giuseppe Fausto

Il sindaco Giuseppe Fausto è tornando così al plenum dell’esecutivo che è composto da tre uomini e due uomini. Il neo assessore Giovanni Ciufia ha ringraziato il sindaco Fausto per la fiducia, parlando di ha «un incarico di responsabilità che affronterò con il massimo impegno nell’interesse della comunità castellammarese». Il sindaco Fausto, ceduto il personale a Ciufia, ha demandato le deleghe che erano di Maria Fabiana Napoli a Giovanni Todaro che si occuperà di servizi sociali, pari opportunità, contenzioso, rapporti legali e servizi demografici oltre alle deleghe che già aveva all’edilizia privata, patrimonio e protezione civile e randagismo.