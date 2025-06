Castellammare: si dimette per ‘motivi personali’ l’assessora Napoli

L’assessora Maria Fabiana Napoli, “per motivi esclusivamente personali”, si è dimessa dalla giunta del Comune di Castellammare del Golfo, dove ricopriva l’incarico da oltre un anno, precisamente dal 5 aprile 2024. «Ringrazio Maria Fabiana Napoli che nel corso di quest’anno ha svolto un lavoro attento e puntuale, occupandosi di deleghe importanti e in settori delicati come quello dei servizi sociali. La sua dedizione, competenza e sensibilità sono state fondamentali per affrontare le sfide quotidiane e garantire un supporto concreto alla nostra comunità. Nel ribadirle la mia stima e gratitudine, auspico che la collaborazione possa proseguire a prescindere dai ruoli istituzionali, perché l’obiettivo comune è sempre il benessere e la crescita di Castellammare del Golfo», afferma il sindaco Giuseppe Fausto.

Maria Fabiana Napoli, 30 anni, ragioniera, consigliere comunale nella precedente legislatura, dal 2018 al 2023, nella lettera di dimissioni ha ringraziato il sindaco Giuseppe Fausto «per la fiducia che ha voluto accordarmi più di un anno fa, dandomi la possibilità di fare questa esperienza, e per la stima nei miei confronti, assolutamente ricambiata. In questo periodo ho sempre cercato di svolgere al meglio il compito che mi ha assegnato in un settore dell’amministrazione particolarmente delicato. La ringrazio per avermi dato l’occasione di mettermi al servizio della mia città senza alcun interesse se non il bene dei cittadini, il rispetto della legalità, l’integrazione sociale e il lavoro».

L’ex assessora Napoli ha ringraziato anche «gli uffici che mi hanno sempre supportata con professionalità, tutti i dipendenti comunali -ed in particolare quelli dei settori di riferimento delle mie deleghe, per la grande disponibilità, la stima e la fiducia dimostrata in ogni circostanza-, tutti i colleghi di giunta, il presidente del consiglio comunale e tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza per il loro impegno e la passione nell’espletamento del ruolo, nonché il segretario generale e i dirigenti ». Maria Fabiana Napoli ha lasciato le deleghe servizi socio assistenziali, pari opportunità, servizi demografici, contenzioso e rapporti legali.

La giunta del sindaco Fausto è attualmente composta anche da altre due donne: la vicesindaco Lorena Di Gregorio, che si occupa di ambiente, pianificazione territoriale, Suap, informatizzazione e digitalizzazione e rapporti con il consiglio comunale e l’assessore Mariella Caleca, che ha le deleghe al turismo, pubblica istruzione e spettacolo. Quindi i due uomini in giunta: l’assessore Giovanni D’Aguanno che si occupa di lavori pubblici, cultura, sport, politiche giovanili, rapporto con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale e Giovanni Todaro che ha le deleghe all’edilizia privata, patrimonio e protezione civile, randagismo e polizia municipale. Il sindaco Giuseppe Fausto a breve nominerà il nuovo assessore tornando al plenum esecutivo.