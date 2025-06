Incendi alle porte, “La Riserva dello Zingaro è a rischio”

La Riserva dello Zingaro a rischio incendio. Per diversi motivi ma principalmente la mancanza di personale e risorse. “Un incendio venerdì ha distrutto ettari di vegetazione nei pressi del Parco Urbano Misericordia di Valderice. È l’ennesimo campanello d’allarme. Intanto, nella Riserva dello Zingaro – la più antica della Sicilia – si continua a ignorare ogni misura di prevenzione: zero viali parafuoco, sentieri chiusi, personale insufficiente. Se dovesse scoppiare un incendio, non ci sarebbe nessuno a fermarlo”. A lanciare l’allarme è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi, che ha presentato un’interrogazione urgente al governo regionale.

“Non c’è traccia di un piano operativo antincendio, e chi lavora nella riserva – continua Ciminnisi – non riesce nemmeno a garantire la manutenzione ordinaria, figuriamoci fronteggiare un’emergenza. I sentieri “Alto” e “Mezza Costa” sono chiusi da settimane, e dietro quella chiusura si nasconde l’incapacità di intervenire sulla vegetazione secca e sui percorsi di sicurezza“. La deputata ricorda i gravi danni causati dagli incendi del 2020 e accusa la Regione di immobilismo: “Ci stiamo avviando verso una replica di quel disastro, senza che siano state messe in campo risorse, uomini o piani operativi. È inconcepibile che un patrimonio di biodiversità di questo valore venga lasciato esposto al disastro. Servono interventi urgenti, prima che sia troppo tardi“.