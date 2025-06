Castellammare, via libera del TAR al progetto edilizio nonostante il no della Soprintendenza

Una lunga vicenda amministrativa ha visto il proprietario di un terreno a Castellammare del Golfo nel tentativo di ottenere l’autorizzazione a costruire una casa rurale in campagna, precisamente in contrada Piano Vignazzi, vicino a Scopello. Nel 2005, il signor G. F. S. chiese alla Soprintendenza di Trapani l’autorizzazione paesaggistica per realizzare l’edificio. Inizialmente la richiesta fu accolta, ma successivamente la Soprintendenza cambiò posizione, avviando un procedimento per revocare il parere positivo, sostenendo che il progetto fosse in contrasto con il Piano Paesaggistico. Nel 2010 annullò ufficialmente l’autorizzazione già concessa. da lì l’uomo fece ricorso al Giudice Amministrativo e, nel 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) gli diede ragione, annullando il provvedimento della Soprintendenza. Secondo il CGA, la zona in questione non era soggetta a un divieto assoluto di costruzione, trattandosi di un’area dove sono consentite nuove costruzioni a bassa densità e con dimensioni contenute. Dopo la sentenza, il proprietario presentò una nuova proposta migliorata, specificando che l’area interessata rientrava in una zona edificabile secondo le regole del Piano Paesaggistico. Tuttavia, la Soprintendenza espresse nuovamente parere negativo.

Con l’assistenza degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, G. F. S. impugnò anche questo secondo parere davanti al TAR Palermo, sostenendo che fosse illegittimo perché riproponeva motivazioni già respinte dal CGA e non proponeva alternative tecniche, come previsto dalla normativa. Il 3 giugno 2025, il TAR Palermo ha accolto il ricorso e annullato il nuovo parere negativo della Soprintendenza, confermando che il progetto ricade in un’area dove sono consentite costruzioni a bassa densità.