A Marausa un lido senza barriere grazie all’Aeronautica Militare

Sarà inaugurato domani 6 giugno, presso il Lido Marausa, che ricade nel territorio comunale di Misiliscemi, un Distaccamento straordinario dell’Aeronautica militare del 37° Stormo di stanza a Birgi. In occasione della cerimonia di inaugurazione, sarà anche sottoscritto lo statuto del progetto “Lido senza barriere”, a costituzione di un patto di cooperazione tra 37° Stormo e i comuni limitrofi. “Lo scopo dell’iniziativa –afferma la stessa Aeronautica militare di stanza a Trapani – è far sentire, da parte del 37° Stormo, la vicinanza etica e morale a supporto dell’iniziativa in oggetto; l’impegno all’esecuzione di azioni concrete a sostegno del progetto, secondo modalità da concordare con l’Amministrazione comunale che aderirà; di consentire la buona riuscita dell’iniziativa e migliorare i servizi rivolti alle persone con disabilità”.