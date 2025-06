A Marsala si procede alla disinfestazione del territorio dal 5 giugno

Programmata la disinfestazione nel territorio comunale di Marsala da parte dell’Amministrazione comunale. L’Assessorato all’Igiene urbana, diretto dal vice sindaco Giacomo Tumbarello, ha disposto per domani l’avvio della prima fase nei Quartieri popolari di Sappusi, Amabilina e via Istria, nel centro storico e in quello urbano. La ditta incaricata, infatti, avvierà nella mattinata del 5 giugno la derattizzazione (esche in tombini, pozzetti e rete fognaria); mentre la disinfestazione avverrà nelle seguenti ore notturne – a partire dalla ore 23:00 – e proseguirà fino all’alba di venerdì 6 giugno. Gli interventi notturni sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia, con uso di sostanze autorizzate dall’Asp. Tuttavia, si invitano i residenti a chiudere le finestre, a non esporre all’aperto sostanze alimentari (incluse piantine aromatiche) o indumenti, e comunque a prestare attenzione durante la disinfestazione. La ditta incaricata ha l’obbligo di apporre idonei cartelli informativi lungo le vie interessate al servizio. Al termine di questa prima fase, il settore Servizi Pubblici Locali – diretto da Annalisa La Rocca – proseguirà con interventi periodici sia in centro che in periferia.