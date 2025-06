Comune di Marsala e Canottieri insieme per i ragazzi con disagi giovanili

Prende forma la collaborazione fattiva tra il Comune e la Società Canottieri di Marsala, al fine di coinvolgere in attività sportive ragazze e ragazzi a rischio di isolamento sociale, disagio giovanile e dipendenze. Domenica scorsa, l’Amministrazione Grillo ha promosso un incontro propedeutico nella sede sociale sul Lungomare Boeo per tracciare una programmazione per la stagione estiva in corso. “Assieme alla Canottieri, offriamo ai giovani opportunità di aggregazione sociale – afferma l’assessora Giusi Piccione – al fine di trascorrere ore di tempo libero in maniera sana. Lo sport rientra tra le attività preventive che contrastano anche fenomeni di dipendenze diffuse, quali sono l’uso distorto di web e social network”. In questo primo incontro, ragazzi, genitori e funzionari comunali sono stati accolti da Marcello Mauro, del direttivo Canottieri guidato dall’avv. Renzo Carini.