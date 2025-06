Il sindaco di Marsala riceve il pediatra che salvò una bimba a scuola: “titolo di Cavaliere meritato”

Il sindaco Massimo Grillo stamani, ha ricevuto a Palazzo Municipale il pediatra Angelo Tummarello, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che si è contraddistinto per un salvataggio straordinario per le modalità in cui è avvenuto. E’ il medico stesso a raccontarlo al primo cittadino: “Mi trovavo in una scuola di Mazara per un corso formativo sui benefici del consumo di pesce nei bambini, quando, avvisato dalla preside, ho tempestivamente soccorso una bambina. Ricordo che dopo una serie di pressioni sullo sterno della piccola, alternandole con la respirazione bocca a bocca, la bimba iniziava a riprendere conoscenza. Con l’arrivo gli operatori del 118, la piccola veniva stablizzata ed era fuori pericolo”.

Al termine dell’incontro, il sindaco Grillo ha donato al neo Cavaliere della Repubblica il gagliardetto lilybetano e una pubblicazione sulla città: “Ho avuto il piacere di partecipare alla cerimonia del 2 giugno in Prefettura e ritengo che sia un riconoscimento meritato. Non solo per il suo soccorso immediato che ha salvato la vita ad una bambina, ma anche per la sua attività professionale in ambito pediatrico, curando migliaia di piccoli pazienti e rasserenando altrettante famiglie grazie alla sua disponibilità anche fuori dall’orario di servizio” ha affermato il medico originario di Campobello e marsalese di adozione.