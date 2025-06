“A Marsala quei tombini troppo rumorosi al passaggio delle auto”

A Marsala, nel centro cittadino, c’è una via che da tempo è teatro di un fastidioso e increscioso episodio quotidiano. In via Giordano Bruno, una stretta traversa che collega via San Giovanni Bosco a via Roma, dove il passaggio è già complicato per auto e pedoni, ci sono due tombini che da tempo rappresentano un vero e proprio tormento per residenti e passanti. Ogni volta che un mezzo vi transita sopra – e succede spesso – si genera un fragoroso rumore metallico che riecheggia tra le facciate dei palazzi. Un botto secco, amplificato dal silenzio delle ore notturne, che ha fatto più volte sussultare chi si trovava a camminare o affacciato alla finestra. Alcuni pedoni, colti di sorpresa dal rumore improvviso, sono letteralmente saltati in aria per lo spavento, mentre la vettura di passaggio attraversava i tombini instabili come se nulla fosse. La situazione è nota da tempo ma, ad oggi, nessun intervento concreto è stato effettuato. I residenti si chiedono come sia possibile ignorare ancora un disagio così evidente, che va oltre il semplice fastidio acustico. L’Amministrazione comunale è chiamata a un intervento rapido e risolutivo: bastano pochi accorgimenti tecnici per restituire un po’ di serenità a chi vive o transita in via Giordano Bruno.