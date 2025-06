La comunità marsalese di SS Filippo e Giacomo piange Giusi Crimi, una donna e mamma ancora giovane, sposata, che non ce l’ha fatta a sconfiggere il male che l’affliggeva. I funerali di Giusi Crimi saranno celebrati oggi, martedì 3 giugno, alle ore 10 nella chiesa della contrada in cui viveva. “Come in un terribile gioco in cui decide la sorte, una ruota che gira e non sai dove si ferma, che non guarda in faccia nessuno. Questa volta è toccato a te Giusi”, scrive in un post su Facebook. Alla famiglia Crimi-Zerilli le condoglianze da tutto il gruppo editoriale.