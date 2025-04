Pesca, 600 mila euro per la promozione dei prodotti ittici, ammessi tre progetti trapanesi

«In questo difficile momento congiunturale e di forte crisi del settore – sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo – è fondamentale cercare di valorizzare tutta la produzione ittica attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione, ai quali si aggiunge il prestigioso riconoscimento di “Regione europea della gastronomia”, assegnato dall’Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo (Igcat) alla Sicilia». È stata definita la graduatoria con la quale si finanzieranno 21 comuni siciliani per iniziative di sensibilizzazione del pubblico sul consumo di prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati che coinvolgeranno le famiglie, gli istituti di formazione gastronomica e la ristorazione. L’intervento promosso dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea metterà in campo 600 mila euro, per un massimo di 30 mila a progetto.

L’azione fa parte degli obiettivi del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca, l’acquacoltura (Feampa 2021-2027) e in particolare dell’Obiettivo specifico 2.2 – Azione 4 – “Resilienza, stabilità, trasparenza ed equa concorrenza nei settori della commercializzazione e trasformazione e miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e acquacoltura”. L’avvio delle iniziative potrà contribuire a rivitalizzare tante realtà costiere, ma anche interne della Sicilia, e aggiungere valore alla produzione ittica, soprattutto in relazione al pescato.

Il decreto di approvazione e la graduatoria sono disponibili sul portale della Regione Siciliana a questo indirizzo. Tra gli ammessi i progetti: “Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico sul consumo di prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati” nel Comune di Mazara del Vallo per un importo di 24.495 euro; “Cous Cous Fish – Mostra mercato di prodotti ittici siciliani” per San Vito Lo Capo con 30mila euro; “Cunti&Sapuri del mare nell’ambito dell’evento Gustorie di Sicilia” a Castellammare del Golfo per 29.280 euro;