Marsala: un uomo precipita dalla finestra dell’ospedale, muore sul colpo

Dramma questa mattina all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala dove la sofferenza è già pane quotidiano. Un uomo dall’apparente età di 70 anni, è precipitato dalla finestra di uno dei reparti, probabilmente dal terzo piano in poi, morendo sul colpo. Viste le circostanze di quanto accaduto, non è semplice ricostruire la dinamica e al momento non si conosce l’identità dell’uomo. Le autorità sul posto stanno cercando di capire se si è trattato di un uomo ricoverato lì – lato Pronto Soccorso – e se si è trattato di un gesto volontario o meno. Sono intervenuti Carabinieri e Scientifica.