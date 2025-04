Marsala: incidente tra vetture, una finisce contro due auto posteggiate

Uno scontro si è verificato questa mattina, intorno alle ore 7, nella zona dell’ex Tribunale di Marsala. Una vettura, una Peugeot 108 proveniente da via Cicerone non ha rispettato il segnale di precedenza ed è andata ad impattare contro un’altra vettura, una Ford Kuga che invece transitava dalla via Struppa a velocità sostenuta. Questa, per il forte impatto e procedendo a km/h oltre i limiti consentiti, è andata a scontrarsi con due auto posteggiate regolarmente sulla strada a senso unico. Diversi danni per una Lancia Y, colpita anche un’altra Ford. Per i giovani alla guida e coinvolti nell’incidente niente gravi conseguenze, ma solo uno dei due è rimasto ferito. Sul posto la Polizia per regolare il traffico – la strada è rimasta chiusa per i pezzi dei mezzi finiti sulla carreggiata – mentre i Vigili urbani hanno rilevato l’incidente e sequestrato uno dei mezzi coinvolti nel sinistro per presunte irregolarità amministrative.