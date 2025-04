Marsala, Grillo si ricandida con l’appoggio di tutto il centrosinistra

La notizia era già nell’aria da qualche settimana. Massimo Grillo ha annunciato che nei prossimi giorni ufficializzerà la sua ricandidatura a sindaco, nel corso di una conferenza stampa in cui traccerà, assieme alla squadra assessoriale, un bilancio della sua amministrazione e illustrerà nel dettaglio il suo programma politico per la città di Marsala.

Il comune lilibetano si prepara infatti ad affrontare già da ora i primi passi di un’intensa campagna elettorale per le amministrative della prossima primavera, quando i marsalesi saranno chiamati a eleggere il nuovo primo cittadino.

L’aspetto meno prevedibile e per certi aspetti clamoroso della ricandidatura di Grillo è l’appoggio incondizionato di tutte le forze del centrosinistra finora all’opposizione che, dopo aver seppellito come suo dirsi l’ascia di guerra, sono pronte ad avallare apertamente la ricandidatura del sindaco uscente. In un documento divulgato oggi, a firma congiunta di tutti i consiglieri comunali e degli esponenti della coalizione del centrosinistra, infatti, si invita chiaramente a votare per l’attuale sindaco: “In considerazione dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi quattro anni dall’amministrazione Grillo, e dopo aver constatato la qualità delle realizzazioni, dalla pista ciclabile fino ai cantieri completati in tempi record, che comprendono tra l’altro la felice intuizione di un ippodromo a Scacciaiazzo, oltre che la grande vivacità turistica e culturale riscontrata negli ultimi anni in città e il controllo capillare del territorio che fa di Marsala una delle città più sicure della Sicilia, siamo arrivati alla conclusione che sarà Massimo Grillo il nostro candidato sindaco”.

“In questi anni di mandato amministrativo abbiamo fatto letteralmente rinascere la città. – dichiara con orgoglio Grillo, interpellato dalla nostra redazione – Questo riconoscimento, anche se tardivo, non mi stupisce. Finalmente anche gli avversari politici si sono accorti del buon governo della città”.

In una nota giunta in queste ore agli organi di stampa, la segreteria regionale di Fratelli d’Italia plaude al grande sostegno da parte dell’area di centrosinistra verso Grillo: “Marsala può diventare un laboratorio politico verso l’idea del Partito Unico Nazionale a cui stiamo lavorando da tempo, archiviando definitivamente la spiacevole contrapposizione tra fascisti e antifascisti, ormai superata dalla storia”.