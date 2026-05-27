Handball Erice, il 29 maggio la festa Scudetto in Piazza

Il primo scudetto della storia dell’Handball Erice diventa una festa aperta a tutti. Dopo la conquista del tricolore, la società neroverde celebrerà lo storico risultato venerdì 29 maggio alle ore 21:00 in Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore di Trapani, con una grande serata organizzata per condividere insieme alla città un traguardo destinato a restare nella storia dello sport trapanese. Sarà una notte di musica, spettacolo ed emozioni, pensata per celebrare una stagione straordinaria culminata con la conquista del titolo italiano. Sul palco saliranno le protagoniste di questo storico successo insieme allo staff tecnico e alla dirigenza, in un momento che unirà sport, appartenenza e territorio. L’evento, denominato “Party Tricolore”, vedrà anche la partecipazione dello spettacolo “I Quaranta che… Ballano 90”, con special guest Lady Marchhh, e sarà trasmesso in diretta sul canale 99 del digitale terrestre e sui social di West Sicily TV. Nel corso della serata sarà inoltre riservato uno spazio speciale all’Handball Trapani, neopromossa in Serie A1, per celebrare un’altra importante pagina della pallamano del territorio. Per l’Handball Erice sarà l’occasione per restituire simbolicamente questo successo ai tifosi, alla città e a tutto il territorio che ha accompagnato la squadra durante una stagione vissuta sempre ad altissimo livello, fino alla conquista del primo Scudetto della propria storia.