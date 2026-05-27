Mazara: al via il piano da 160 mila euro per le spiagge libere

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, entra nel vivo il piano predisposto dal Comune di Mazara del Vallo per pulizia e allestimento delle spiagge libere. I primi interventi, già in corso, riguardano rimozione dei rifiuti e posidonia accumulatasi durante l’inverno, attività che rappresenta la fase iniziale di un progetto più ampio. L’intervento è stato affidato alla Pulitalia Società Cooperativa di Castelvetrano, aggiudicataria della procedura con ribasso del 10% sull’importo a base d’asta. Il valore complessivo dell’operazione sfiora i 160 mila euro, comprendendo sia i servizi di pulizia e manutenzione sia l’allestimento delle attrezzature destinate alla fruizione delle spiagge.

Prima fase: pulizia e messa in sicurezza delle spiagge

A fare il punto sull’avanzamento degli interventi è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Vito Billardello, che evidenzia le difficoltà affrontate dall’amministrazione dopo i danni provocati dal ciclone Harry. “Stiamo facendo il massimo, il possibile, stiamo andando con molta celerità nonostante la stagione estiva sia ormai alle porte. Abbiamo subito un evento calamitoso straordinario quale il ciclone Harry e nonostante questo stiamo superando gli ostacoli e tutte le difficoltà che questo ha lasciato nella nostra costa, in particolare a Tonnarella”. “Da diversi giorni – prosegue Billardello – è iniziata la pulizia della spiaggia, o meglio il progetto Spiagge 2026, con un intervento particolare che riguarda lo spostamento della sabbia, della posidonia, la pulizia della spiaggia e la sistemazione di alcuni tratti di costa. Siamo a buon punto, abbiamo fatto un ottimo lavoro e ringrazio anche i gestori che stanno facendo la loro parte, soprattutto per avere una spiaggia e una costa sempre più pulita”.

Billardello: “Tutti i servizi per l’estate”

Annunciata inoltre l’imminente attivazione dei servizi previsti per l’estate: “La prossima settimana inizieremo anche con l’allocazione dei servizi che, come ogni anno, saranno tanti, essenziali e importanti. Ci sarà anche qualche bella novità”. L’obiettivo è garantire condizioni di igiene, sicurezza, accessibilità e decoro lungo le spiagge comunali, tutelando al tempo stesso gli ecosistemi costieri. L’intervento interessa i principali tratti balneabili della città: la spiaggia di Tonnarella, il lungomare Mazzini, il lungomare San Vito e la fascia costiera compresa tra la foce del Delia e Torretta Granitola. Restano escluse l’area di Capo Feto, soggetta a particolari vincoli ambientali, e la zona portuale del Mazaro. La fase attualmente in corso si concluderà entro la fine del mese e prevede: raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti sugli arenili, rimozione della posidonia accumulatasi, pulizia straordinaria con mezzi meccanici ed eliminazione di ingombranti e materiali trasportati dalle mareggiate. Particolare attenzione è riservata alla gestione della posidonia, che non verrà eliminata definitivamente ma temporaneamente depositata in aree individuate dal Comune per essere successivamente riposizionata sugli arenili alla fine della stagione balneare. Una scelta che punta a preservare gli equilibri naturali delle spiagge e a contrastare i fenomeni erosivi.

Dal 1° giugno via ai servizi balneari

La seconda fase scatterà dal 1° giugno, l’avvio vero e proprio della stagione balneare. Saranno installate le attrezzature destinate ai fruitori delle spiagge libere, docce, passerelle, isole ecologiche, aree giochi per bimbi, spazi dedicati agli animali e il corridoio di lancio per le imbarcazioni. Tra gli interventi figurano passerelle dedicate alle persone con mobilità ridotta, anziani e famiglie con passeggini, oltre all’installazione di docce solari lungo il litorale. Prevista anche un’area giochi per bambini di circa 500 metri quadrati nella zona di Tonnarella e la conferma della spiaggia destinata ai cani, dotata di punto acqua e servizi dedicati. Durante tutta l’estate saranno garantiti interventi periodici di pulizia con mezzo puliscispiaggia, raccolta dei rifiuti, svuotamento dei cestini e cicli programmati di disinfestazione. Il progetto prevede inoltre un servizio straordinario di pronto intervento per affrontare eventuali accumuli improvvisi di rifiuti o posidonia causati dal maltempo.

A ottobre la chiusura del progetto e il ripristino ambientale

La terza e ultima fase prenderà il via dal 1° ottobre, alla conclusione della stagione balneare. In quel periodo saranno rimosse le attrezzature installate durante l’estate e si procederà alla ridistribuzione della biomassa di posidonia nei luoghi da cui era stata prelevata, contribuendo così alla naturale protezione delle spiagge dall’erosione costiera. “Mazara – conclude Billardello – ha delle bellezze naturali e un mare straordinario. Penso che non ci sia posto migliore per trascorrere una vacanza estiva. L’amministrazione sta facendo un grande sforzo per fare in modo che sia i mazaresi sia i tanti visitatori che verranno nella nostra città possano trovare servizi efficienti oltre ad un mare straordinario”.