Dattilo Cibus Fest torna a giugno con tante gustose novità

Il Dattilo Cibus Fest si prepara a tornare con la sua quarta edizione e, per la prima volta, anticipa il suo appuntamento a giugno, precisamente dal 27 al 29 giugno 2025. La decisione, presa dalla Pro Loco Dattilo che organizza l’evento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Paceco, nasce dalla volontà di valorizzare al meglio i prodotti agroalimentari siciliani nella loro piena stagionalità.L’evento, ormai consolidato nel panorama enogastronomico siciliano, punta a promuovere e diffondere la cultura del buon cibo locale, con un’attenzione particolare ai presidi Slow Food e alle eccellenze del territorio. Il Dattilo Cibus Fest non è solo una celebrazione del gusto, ma anche un’importante iniziativa di marketing territoriale per rafforzare l’identità e il valore delle produzioni siciliane.

Un festival dedicato alle radici del gusto

Tra le principali iniziative di quest’anno, spiccano le attività di promozione e valorizzazione del cannolo siciliano, simbolo della pasticceria dell’isola. Il festival darà spazio a laboratori interattivi e showcooking per raccontare la storia e i segreti della sua preparazione, esaltando ingredienti di eccellenza come ricotta, miele, farina, olio d’oliva e prodotti a km 0. Ma il Dattilo Cibus Fest non si ferma alla dolce tradizione: l’evento sarà anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della filiera corta, promuovendo il consumo di ingredienti locali e riducendo l’uso di materie prime di bassa qualità o di importazione. Una scelta che punta a sostenere l’economia del territorio e a garantire la massima qualità dei prodotti proposti.

Tre giorni di sapori e tradizioni

Nel cuore del Mediterraneo, il Dattilo Cibus Fest si propone come un crocevia di incontri e scoperte gastronomiche. Il programma della manifestazione prevede degustazioni guidate, incontri con esperti del settore, momenti di confronto sulla cultura agroalimentare e spettacoli. Con un mix perfetto tra tradizione e innovazione, l’evento mira a rafforzare il legame tra il territorio e il pubblico, promuovendo un turismo enogastronomico sempre più attento e consapevole.L’appuntamento è, dunque, fissato dal 27 al 29 giugno 2025 a Dattilo: tre giorni di festa dedicati ai sapori autentici della Sicilia. Per scoprire il programma completo e rimanere aggiornati, è possibile visitare il sito ufficiale dattilocibusfest.it