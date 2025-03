“Misteri che in…canto”: concerto evento con la regia di Giuseppe Vultaggio

(ADB) – I momenti della passione di Cristo rivissuti tramite testi inediti, realizzati sulle note delle marce funebri che accompagnano i gruppi della Sacra Processione dei Misteri del Venerdì Santo di Trapani, saranno al centro, domenica 30 marzo con inizio dalle ore 18,45 presso la Chiesa del Collegio dei Gesuiti, del concerto dal titolo “Misteri: che in…CANTO”. Autore e regista del progetto il trapanese Giuseppe Vultaggio, al quale abbiamo chiesto qualche anticipazione. “Questo progetto nasce dalla volontà di voler unire la melodia al canto per raccontare una storia che costituisce uno dei concetti principali del cristianesimo, inserito nel contesto della processione dei Misteri di Trapani“. La necessità di inserire un testo?: “facendo riferimento alla più famosa ” Ah si, versate lacrime”– spiega l’autore – un bellissimo canto funebre che rappresenta una delle colonne sonore della Settimana Santa in Sicilia e che apprezzo molto, ho sentito l’esigenza, la voglia di dare “parola” ad alcune marce funebri che si suonano in occasione della processione stessa di Trapani “. Precisamente?: ” non voglio spoilerare, posso dire che sono marce che documentano momenti fondamentali della “Passione” ma non considerati tra le classiche figure quali la flagellazione, la salita al Calvario, la crocefissione, la deposizione dalla croce“. Pensi di averle migliorate?: ” assolutamente no! – risponde Vultaggio – Non ho la presunzione di arricchirle o migliorarle ma la consapevolezza di completarle, di dare la possibilità, in talune occasioni, di rendere unici momenti che raccontano di attimi ben specifici“.

Una banda ed un coro all’opera nel concerto, quanto lavoro alle spalle?: “certamente laborioso nella preparazione– conferma il regista – ma certo del risultato. Preferisco sempre lavorare con gente del territorio che operi con passione professionalità e impegno perchè in questo senso i risultati non tardano ad arrivare. Ho scelto il coro polifonico di San Pietro di Trapani e la banda “G. Verdi” di Marausa non solo per l’amicizia e la stima che ho nei loro riguardi, ma soprattutto per la qualità dei gruppi e di ognuno di loro, non puoi fare musica senza armonia”. Appuntamento dunque a domenica: ” potrà piacere o non piacere – conclude Vultaggio – ma di certo è un modo nuovo per parlare di “Misteri”. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Trapani Erice. Ingresso al concerto con offerta libera.