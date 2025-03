Incendia rifiuti nella Riserva di Trapani e Paceco, arrestato 50enne. VIDEO

Una pattuglia della Capitaneria di Porto di Trapani ha arrestato un uomo di 50 anni, sorpreso ad incendiare rifiuti ed accusato di combustione illecita di rifiuti. La pattuglia è intervenuta nel corso di accertamenti nella Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, a seguito di numerose segnalazioni pervenute nelle scorse settimane per abbandono ed incendio di rifiuti. I militari, giunti nell’area protetta hanno scoperto l’uomo mentre era intento a bruciare carcasse di condizionatori ed altri rifiuti speciali abbandonati nei canali di deflusso attigui al fiume Lenzi. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Proseguiranno i controlli nel bacino fluviale del fiume Lenzi – Baiata, protetto da vincoli paesaggistici, individuato tra i siti “Natura 2000” di importanza internazionale, oggi nelle mire di improvvisati “svuotatutto” e che rischia di trasformarsi in discarica abusiva di rifiuti illegalmente smaltiti nella riserva naturale orientata di Trapani e Paceco, gestita dal WWF Italia.

