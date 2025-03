Torna il maltempo, pioggia e vento in tutta la Sicilia

Torna il maltempo in Sicilia. Per giovedì 27 marzo è prevista l’allerta gialla su tutte le nove province dell’isola, che saranno interessate da piogge e vento per tutta la giornata. Il bollettino giornaliero diramato dalla Protezione Civile Regione prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I venti saranno tendenti a forti da nord-ovest. Molto mossi i mari centro-meridionali; tendente ad agitato dal pomeriggio lo Stretto di Sicilia.