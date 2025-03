Marsala, nuove regole per la ZTL in centro: meno vetture per tutelare le basole ￼

Tutelare il centro storico di Marsala, sia sotto l’aspetto urbano che della sicurezza pedonale. Questo, in sintesi, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Marsala che vuole garantire a cittadini e visitatori una maggiore fruibilità delle zone a traffico limitato (ZTL).

A Marsala si studiano sistemi per limitare l’accesso dei veicoli in centro.

Si tratta afferma una nota dell’ufficio stampa lilibetano di preservare l’integrità delle pavimentazioni storiche, quotidianamente esposte al passaggio di veicoli anche di massa elevata e la cui manutenzione sarà agevolata dalla riduzione del transito. Da qui, l’opportunità di adottare misure volte a limitare l’accesso al centro storico ai soli veicoli che non compromettano la conservazione delle infrastrutture urbane. Contestualmente, venendo incontro alle esigenze dei vettori, si ampliano le postazioni fisse per il carico/scarico merci lungo il perimetro del centro storico.

Le modalità della nuova regolamentazione sono contenute nel provvedimento della Polizia Municipale che dispone il divieto di circolazione per tutti i veicoli destinati alla consegna delle merci in alcune vie – Garibaldi, XI Maggio, Anselmi Correale, Vaccari, Rapisardi, Fici, Sarzana, Lombardi, Salinisti, San Rocco, Frazzitta, Della Gancia e Via Roma (tratto compreso tra le vie Itria e Anca Omodei) – e nelle piazze Matteotti e Della Repubblica.

Le eccezioni per alcuni veicoli

Fanno eccezione i veicoli destinati al trasporto persone (categoria M1), così come indicato nel provvedimento. Nello stesso è pure indicata la tipologia di veicoli elettrici cui è consentita la consegna merci nel centro storico, nel rispetto della vigente disciplina ZTL.

Il provvedimento della Polizia Municipale, inoltre, elenca il posizionamento degli stalli di sosta riservati per il carico e scarico merci, nelle fasce orarie 9/12 e 15/17 dei giorni non festivi. Per le consegne all’interno delle zone interdette potranno essere utilizzati carrelli movimentati a mano o veicoli elettrici leggeri.

Infine, per specifiche accertate necessità (ad es. traslochi), il Comando della Polizia Municipale potrà rilasciare permessi speciali in deroga, subordinati a particolari condizioni e cautele.

L’Ordinanza entrerà in vigore il prossimo 10 aprile, al termine della completa installazione della prescritta segnaletica stradale.