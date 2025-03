“A Calatafimi le aree incendiate si sono ridotte del 90%”

Approvata in Giunta Municipale a Calatafimi-Segesta la delibera delle aree percorse dal fuoco per il 2024, il cosiddetto “Catasto incendi”. Grazie all’apporto delle colonne mobili lombarde in collaborazione con la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ERAT Emergenza Radioamatori Associati Trapani, Fly team, Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo, la Polizia Locale, la Protezione Civile comunale, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani e gli uomini della Forestale di Trapani, “siamo passati da oltre 886 ettari di superficie incendiata nel territorio del 2023 ai soli 83 ettari totali del 2024” afferma il sindaco Francesco Gruppuso.

“Ovvero abbiamo abbattuto di oltre il 90% le aree incendiate rispetto all’anno precedente. Un risultato eccezionale di contenimento frutto di azione di deterrenza e prontezza di intervento oltre di efficace coordinamento tra tutte le forze dalla Prefettura di Trapani insieme ai Canadair, gli Elicotteri messi a disposizione dalla Regione Siciliana e dall’Aeronautica Militare 82° centro SAR”, continua il sindaco che dice infine: “Speriamo con tutto il cuore di poter riottenere le colonne mobili anche per il 2025 poiché si sono integrate perfettamente con la nostra protezione civile locale e provinciale oltre che con la comunità. Un sentito ringraziamento a tutti, al dottor Antonio Parrinello della Protezione Civile provinciale nonché al direttore Salvo Cocina della Protezione Civile regionale per avere sostenuto queste operazioni di supporto ai territori ed in particolare alla città di Calatafimi Segesta”.