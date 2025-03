Giorgia Meloni, lo spirito di Ventotene e il sentimento europeo

La presidente Giorgia Meloni ha detto che la sua idea di Europa non è quella di Ventotene. Lo ha detto limitandosi ad una lettura superficiale di qualche stralcio del Manifesto scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nell’isola in cui erano stati confinati dal fascismo a causa delle proprie idee politiche divergenti rispetto al regime. Evidentemente, l’idea di Europa di Giorgia Meloni è quella di un continente in cui ognuno torna a curare i propri orticelli politici e i suoi interessi economici. In cui si tratta per un posto di governo per Raffaele Fitto ma poi si flirta con Trump che impone i dazi alle nostre produzioni. Quella in cui si dice a microfoni aperti di sostenere l’Ucraina, ma fuori onda si tifa per l’accordo Trump-Putin che taglia fuori Zelensky.

A Giorgia Meloni, dunque, non piace l’Europa che ci chiede di rinunciare a quote di sovranità nazionale nel nome di un organismo più ampio, in cui le decisioni più importanti si prendono assieme ai francesi, ai tedeschi, agli spagnoli, agli olandesi, ai portoghesi, agli irlandesi o agli scandinavi. Alla nostra presidente del Consiglio piace l’Europa dei nazionalismi, un po’ come al collega ungherese Orban. Dimenticando, probabilmente, che l’Europa dei nazionalismi l’abbiamo già avuta ed è quella che ha prodotto Benito Mussolini, Adolf Hitler, Antonio Salazar, Francisco Franco, i colonnelli greci. Regimi autoritari che hanno seminato macerie sociali, economiche, morali e civili nei propri Paesi e che hanno trasformato l’Europa in un tetro scenario di guerra. Proprio in contrapposizione a quell’Europa nasce il manifesto di Ventotene, un documento che è legato strettamente allo spirito del suo tempo, ma che ha avuto la lungimiranza di immaginare – nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale – un continente che dopo secoli di conflitti non sta più a contendersi l’Alsazia e la Lorena, ma mette in comune risorse umane, economiche e sociali per dar vita a un tempo nuovo, nel segno della pace e della cooperazione, della cultura e dei diritti. Un progetto che Giorgia Meloni si è divertita a dileggiare in Parlamento, come se fosse l’ennesimo fendente da scagliare contro quell’idea di progresso che tanto piace ai tecnocrati di Bruxelles e agli intellettuali di sinistra.

Eppure, a Giorgia Meloni basterebbe fare un giro per le scuole o le università italiane per capire quanto si sentono europei gli studenti italiani, cresciuti con la doppia cittadinanza (nazionale e comunitaria), con l’idea di poter trascorrere un anno di studio all’estero, di mettersi in gioco con l’Erasmus, il Comenius o il Leonardo, di potersi sentire liberi di andare a lavorare in un Paese dell’Unione senza sentirsi stranieri. Probabilmente, nelle prossime ore Giorgia Meloni riceverà un messaggino di congratulazioni da Donald Trump, Elon Musk, Steve Bannon, Javier Milei o Vladimir Putin. Ma potrebbe presto accorgersi che mentre volta le spalle all’Europa per avere qualche pacca sulle spalle in più da quell’internazionale sovranista a cui si sente vicina, una parte consistente dell’opinione pubblica italiana, a partire dai più giovani, comincerà a voltare le spalle a lei. In maniera irreversibile.