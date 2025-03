A Trapani Unioncamere Sicilia presenta i nuovi strumenti per l’apertura di imprese giovani

Dopo i confronti organizzati a Messina, Palermo, Agrigento e Catania, Unioncamere Sicilia incontrerà domani i giovani di Trapani e provincia per illustrare loro, assieme alla locale Camera di commercio, i nuovi strumenti con i quali possono aprire nuove imprese, fra i quali la piattaforma “Servizio nuove imprese” attiva presso tutte le Camere di commercio italiane, nonché i servizi di orientamento e formazione per la certificazione delle competenze. Saranno fornite consulenza e assistenza ai giovani che, dopo il diploma di istruzione superiore oppure già occupati, intendano seguire un percorso sfidante avviando una propria attività imprenditoriale.

Appuntamento domani, 20 marzo, alle ore 10, a Trapani, presso la Camera di commercio, in corso Italia, 26. L’iniziativa si svolgerà durante l’incontro sul tema “Giovani e lavoro: nuovi orizzonti e nuove sfide”, organizzato nell’ambito del programma “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo 2023-2024 di Unioncamere nazionale. Dopo i saluti di Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio, aprirà i lavori Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia. A seguire, Cinzia Tonin di Formaper presenterà la Piattaforma nazionale “Servizio nuove imprese”, mentre Diego Carpitella, segretario generale della Camera di commercio di Trapani, illustrerà il funzionamento dello sportello “Servizio nuove imprese” della Camera di commercio trapanese. In conclusione, le testimonianze di casi imprenditoriali di successo.