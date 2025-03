Settimana Santa: a Trapani gli itinerari delle solenni processioni della Madre Pietà

La città di Trapani si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti e tradizionali della Settimana Santa con le processioni dedicate alla Madre Pietà. Due le date da segnare nel calendario:

Martedì Santo, 15 aprile 2025: Processione della Madre Pietà dei Massari. L’uscita è prevista alle ore 16 dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio. Il percorso si snoderà attraverso le vie del centro storico, toccando punti di grande importanza simbolica e devozionale. La processione si concluderà con la sosta notturna prevista per le ore 22:00.

Mercoledì Santo, 16 aprile 2025: Processione della Madre Pietà del Popolo, a cura dei Fruttivendoli. La processione riprenderà il suo cammino dopo la sosta notturna, con uscita dalla “Cappella” alle ore 22:30. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, è prevista l’uscita dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio della processione del Mercoledì Santo. Anche in questo caso, il percorso attraverserà le vie principali della città, culminando con il rientro alla Chiesa Anime Sante del Purgatorio previsto per le ore 22:30.

Di seguito, i dettagli degli itinerari :

: Martedì Santo, 15 Aprile 2025 – Madre Pietà dei Massari

● Uscita ore 16.00 dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio

● Via Gen. D. Giglio

● Via Cassaretto

● Via Giuseppe Verdi

● Piazza Garibaldi

● Viale Regina Elena

● Via Torrearsa

● Via Pilota Strazzera

● Piazza Scarlatti

● Piazza Sant’Agostino

● Via Biscottai

● Largo San Giacomo

● Uscita ore 16.00 dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio ● Via Gen. D. Giglio ● Via Cassaretto ● Via Giuseppe Verdi ● Piazza Garibaldi ● Viale Regina Elena ● Via Torrearsa ● Via Pilota Strazzera ● Piazza Scarlatti ● Piazza Sant’Agostino ● Via Biscottai ● Largo San Giacomo ● Via San Pietro

● Via Carrara

● Corso Italia (Entrata Chiesa San Pietro – Preghiera)

● Corso Italia

● Piazza Sant’Agostino

● Via Sant’Agostino

● Piazzetta Saturno

● Via Torrearsa

● Corso Vittorio Emanuele

● Via Gen. Domenico Giglio

● Via Nunzio Nasi

● Via Custonaci

● Via Corallai

● Corso Vittorio Emanuele

● Piazza Iolanda (Giro della Piazza)

● Corso Vittorio Emanuele

● Via Eleodoro Lombardi

● Via Libertà

● Piazza Giacomo Matteotti (Entrata Palazzo Notaio Fodale – Preghiera)

● Piazza Giacomo Matteotti

● Via Leonardo Ximenes

● Via Lombardi

● Via Mancina

● Corso Vittorio Emanuele

● Via Giuseppe Verdi

● Via Nunzio Nasi

● Via Turretta

● Piazza Lucatelli

● “Cappella” Sosta Notturna Entrata ore 22:00

Mercoledì Santo, 16 Aprile 2025 – Madre Pietà del Popolo

● Uscita Cappella ore 22.30

● Piazza Lucatelli

● Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa

● Viale Regina Elena

● Via Torrearsa

● Via Libertà

● Corso Vittorio Emanuele

● Via Giuseppe Verdi

● Via San Francesco D’Assisi

● Chiesa Anime Sante del Purgatorio Entrata ore 00:30

Mercoledì Santo, 16 Aprile 2025 – Madre Pietà del Popolo:

● Uscita dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio alle ore 14:30

● Piazza Purgatorio

● Via Generale Domenico Giglio

● Corso Vittorio Emanuele

● Via Torrearsa

● Piazza Saturno

● Piazza Scarlatti (passaggio sede Unione Maestranze Ets)

● Piazza Sant’Agostino

● Corso Italia

● Via XXX Gennaio

● Piazza Municipio

● Via Garibaldi

● Via Torrearsa

● Viale Regina Elena

● Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

● Piazza Lucatelli (incontro e momento di preghiera)

● Via Turretta

● Corso Vittorio Emanuele

● Via Generale Domenico Giglio

● Via Nunzio Nasi

● Via Generale Enrico Fardella

● Via San Francesco d’Assisi

● Via Serisso

● Corso Vittorio Emanuele

● Piazza Jolanda

● Piazza Jolanda lato nord

● Via Sant’Anna

● Via Santa Lucia

● Via Corallai

● Via Custonaci

● Via Nunzio Nasi

● Via Serisso

● Corso Vittorio Emanuele (ingresso Palazzo Marini — momento di preghiera)

● Corso Vittorio Emanuele

● Via Generale Domenico Giglio

● Piazza Purgatorio

● Entrata nella Chiesa Anime Sante del Purgatorio alle ore 22:30

Le processioni della Madre Pietà rappresentano un profondo momento di fede e tradizione per la comunità trapanese. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare e a vivere con devozione questi importanti eventi.