Marsala piange la prematura scomparsa di Daniela Buffa, 46enne medico specializzata in Chirurgia Generale e senologa, con esperienze negli ospedali di Trapani e Marsala. La comunità marsalese in queste ore si sta raccogliendo intorno ai familiari e ai suoi piccoli figli inviando messaggi di cordoglio nel suo profilo Facebook. Non si conoscono i motivi del decesso, ma in tanti si dicono sconvolti per l’improvvisa e tragica notizia di queste ore.