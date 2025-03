Cave trapanesi, 23 operatori commerciali stranieri a Marble 2025 studiano il marmo￼

È ormai tutto pronto per il primo incoming nazionale per il settore lapideo, il Trapani Marble 2025, organizzato dalla CNA e da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il patrocinio del Comune di Trapani e del Comune di Custonaci. Da ieri, 18 marzo 2025, fino a venerdì 21 marzo, i 23 buyer provenienti da 12 Paesi europei ospiti di Trapani conosceranno da vicino le imprese siciliane del marmo attraverso matchmaking B2B, visite alle cave e ai laboratori di lavorazione, dove tradizione e innovazione si incontrano per dare vita a prodotti d’eccellenza quali il perlato e il perlatino di Sicilia, la pietra di Comiso e la pietra di Ragusa. L’iniziativa, pensata per valorizzare il comparto del marmo siciliano e creare nuove opportunità di business a livello internazionale, rappresenta un’importante occasione per le imprese locali del settore, che avranno la possibilità di presentare le proprie eccellenze e capacità produttive a potenziali clienti esteri, potenziare il know- how aziendale e rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali.

“CNA continua, grazie al supporto di ICE Agenzia, a creare occasioni d’incontro delle espressioni dell’eccellenza artigianale italiana con i mercati internazionali – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA – La modalità dell’incoming di operatori internazionali sui distretti è da noi valutata come particolarmente adatta al mondo delle micro e piccole imprese per sviluppare azioni promozionali a valenza commerciale e rappresenta altresì un format che porta benefici anche ai territori ove queste sono collocate divenendo di fatto azione di marketing territoriale”.

“Grazie ad iniziative come Trapani Marble 2025, ICE Agenzia continua a supportare le imprese del comparto, nelle sue espressioni più territoriali, ma con alto contenuto di qualità, tradizione e innovazione, nel rafforzare la loro presenza globale, favorendo incontri diretti con buyer qualificati e creando nuove opportunità di business nei mercati più promettenti, come quelli europei”, commenta Matteo Masini, Dirigente dell’ufficio Beni di Consumo di ICE Agenzia. Il programma prevede anche momenti di confronto con le istituzioni regionali e locali, per discutere il futuro del settore e le strategie di crescita, oltre che occasioni di networking nelle città di Erice, Custonaci e Trapani, al fine di permettere ai partecipanti di immergersi nella cultura e nella storia di un territorio dalle grandi potenzialità,

Un appuntamento cruciale, aperto anche alla stampa, è il “Welcome Speech” in programma mercoledì 19 marzo, dalle ore 9 alle 10.30, presso il Chiostro San Domenico di Trapani. All’evento interverranno: Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani; Fabrizio Fonte, Sindaco di Custonaci; Sebastiano Battiato, Presidente Regionale CNA Sicilia; Riccardo Masini, Responsabile nazionale CNA Costruzioni- Lapidei su “Trapani Marble 2025: un ponte tra eccellenze locali e buyer europei”; Alberto Santoro, Presidente Nazionale CNA Lapidei, su “Il futuro del settore lapideo: strategie ed opportunità nel mercato europeo”; Tommaso Di Matteo, Direttore regionale SPRINT Sicilia- Assessorato Attività Produttive, su “Sprint Sicilia e le strategie di internazionalizzazione del settore lapideo”; l’Onorevole Giovanni Di Mauro, Assessore regionale dell’energia e dei servizi di Pubblica utilità su “Leadership governativa nel settore lapideo: prospettive e strategie future”. Le conclusioni sono affidate a Piero Giglione, Segretario Regionale CNA Sicilia, modera Giuseppe Orlando, Presidente di CNA Trapani.