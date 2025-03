Tour mondiale per la mostra fotografica “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

PALERMO (ITALPRESS) – Quattro tappe, più una quinta eventuale, in giro per il mondo per promuovere il culto della Santuzza attraverso 27 immagini tra le più significative del 400esimo Festino. La mostra fotografica “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, realizzata alla Galleria d’arte moderna a settembre 2024, si appresta a compiere un tour globale: se nel 400esimo anniversario era stato il mondo a fare visita a Palermo e Santa Rosalia, adesso si compie il percorso inverso con la Santuzza che sbarca in una serie di sedi estere.

Alla conferenza stampa di presentazione del roadshow, tenutasi a Palazzo Palagonia, hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il vicesindaco, nonché assessore comunale alla Cultura, Giampiero Cannella.

La prima tappa della mostra sarà a Roma, dall’1 all’11 aprile, presso la biblioteca di Palazzo San Macuto che ospita la commissione parlamentare Cultura. Ne segue il tour internazionale che coinvolgerà tre Istituti italiani di Cultura: a maggio a La Valletta, a giugno a Pechino e a dicembre a Londra. Prevista inoltre una tappa, non ancora ufficializzata, negli Stati Uniti.

“Nel 2024 abbiamo avuto non solo una grande partecipazione, ma anche importanti riconoscimenti internazionali – sottolinea Lagalla -. Per il 2025 lavoreremo con la stessa squadra e puntiamo a coinvolgere allo stesso modo il territorio. L’anno scorso abbiamo prodotto un libro su Santa Rosalia e quest’anno porteremo le immagini in giro per il mondo: la promozione di Palermo viene dunque declinata sul piano internazionale, sposandosi con tutte le attività che l’amministrazione sta mettendo in campo”.

In attesa di conoscere la sede statunitense dell’esposizione, che non sarà New York in quanto già selezionata nel 2024, il sindaco racconta: “Siamo al lavoro per riproporre un Festino che sarà in qualche modo la continuazione di quello precedente: riteniamo che dovrà nuovamente interessare l’intera città e coinvolgerne ancora una volta ogni istituzione e associazione”.

Cannella evidenzia l’orgoglio per un percorso che “per la prima volta porta il racconto di Santa Rosalia e del suo festino oltre i confini regionali, ma soprattutto nazionali: un’occasione di promozione davvero unica che questa amministrazione ha deciso di supportare con grande determinazione affinché la storia, la tradizione e il valore identitario della nostra città possa essere conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Quest’anno iniziamo con quattro prestigiose tappe ed è nostra intenzione portare avanti questo progetto anche nel 2026; inoltre stiamo iniziando a lavorare per candidare il Festino di Santa Rosalia come patrimonio immateriale Unesco”.

Sull’organizzazione dei festeggiamenti del 401esimo anniversario (denominato anche 400+1), spiega l’assessore, “vogliamo realizzare un Festino in sintonia con le tradizioni di questa città, coinvolgendo le antiche maestranze, i rappresentanti delle arti e dei mestieri e delle professioni: in più vogliamo ripristinare quella che è la data originale del Festino, ovvero il 9 giugno 1624, in cui c’è stata la prima ostensione delle spoglie mortali. L’intenzione non è fare un festino bis anticipato di un mese, ma ricordare anche la data del 9 giugno”.

