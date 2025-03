Mattarella al re di Giordania “Mediazione esemplare in Medio Oriente”

ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Italia è sempre un onore averla qui a Roma e per me è un onore e un piacere darle il benvenuto qui al Quirinale. La sua presenza qui a Roma in questo momento di particolare difficoltà è molto importante per poter scambiare delle opinioni e poter analizzare insieme la complicata situazione in cui si muove il nostro comune vicinato ed è molto importante per noi poter mantenere uno stretto coordinamento con la Giordania,. Lo ha“Grazie mille, come sempre, per la sua gentile ospitalità ed è un onore per me e la mia delegazione essere qui a Roma. Questi sono tempi difficili per la nostra regione, ma ci sono anche tante opportunità se lavoriamo insieme per rendere la nostra parte del mondo un posto migliore – ha detto il sovrano giordano -. Diamo molto valore al rapporto speciale che abbiamo con l’Italia. Questa è un’opportunità per me di ringraziare ancora una volta le vostre forze per aver fornito alcuni elicotteri per trasportare rifornimenti insieme ai nostri mezzi a Gaza qualche settimana fa. Continuiamo a guardare alle sfide umanitarie che devono affrontare il popolo di Gaza e della Cisgiordania. L’Italia ha storicamente svolto un ruolo estremamente importante nella nostra parte del mondo. Ritengo che le opportunità che abbiamo davanti a noi – sia in Libano, in Siria, sia, auspicabilmente, nel percorso verso la pace tra israeliani e palestinesi – rendano il Suo Paese un partner essenziale per tutti noi nel progredire insieme”.

