Marsala: morto lo storico commerciante di moda Giuseppe Pezzano

Un altro storico commerciante marsalese è venuto a mancare nelle scorse ore. Si tratta di Giuseppe Pezzano, che ha ‘vestito’ intere generazioni nel suo locale del Cassero, in via XI Maggio. Negli anni ’70, ebbe la lungimiranza di aprire un’attività anche a Favignana, ma anche a Trapani e Mazara. A ricordarlo sono alcuni amici come Piero e Carlo Pellegrino: “Non sei passato mai di moda, sei stato un grande uomo, emblema dello stile a Marsala, da sempre punto di riferimento nella tua eleganza, nel tuo houmor, nella tua simpatia. Con questo… cimelio focoso voglio idealmente accendere un falò di ricordi, per chi ti ha vissuto nel glorioso Cassaro, nel tuo castello, fonte di ammirazione e di fantastiche ed eleganti vetrine. Ciao Pino, un’altra tessera del puzzle della Marsala di un tempo va via e con te l’eleganza di un tempo che fu”…