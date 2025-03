Rompe il vetro di un’auto e ruba alcuni oggetti dentro l’abitacolo: arrestato un uomo a Trapani

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trapani hanno tratto in arresto un uomo per furto aggravato in flagranza. L’arresto è avvenuto in seguito a una segnalazione da parte del proprietario di un’automobile parcheggiata nei pressi della stazione marittima, il quale aveva notato un uomo frugare all’interno del suo veicolo.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha gettato per terra una pietra, tentando di nascondersi tra le autovetture in sosta per sfuggire agli agenti, che però lo hanno prontamente bloccato.

A seguito di una perquisizione personale sono stati rinvenuti nello zaino dello straniero alcuni effetti personali della vittima, restituiti immediatamente al legittimo proprietario.

L’uomo aveva difatti frantumato il finestrino anteriore dell’autovettura in sosta, frugato all’interno dell’abitacolo, e si era appropriato di alcuni oggetti all’interno del veicolo.

A seguito della denuncia-querela della persona offesa, il protagonista della vicenda è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Successivamente, celebrato il giudizio direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Trapani.