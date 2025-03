Caccia al tesoro al Parco di Segesta, domenica con i bambini

Una divertente Caccia al tesoro promossa dal Minimupa al Parco archeologico di Segesta domenica 16 marzo alle ore 10.30. I bambini dovranno aiutare l’asinello Emilio a trovare un tesoro nascosto di cui si sono perse le tracce. La collaborazione di CoopCulture con Minimupa nasce lo scorso novembre con la progettazione e realizzazione del Segesta Lab. Questa collaborazione continua quest’anno con l’organizzazione di questa divertente caccia al tesoro. Emilio la mascotte del Segesta Lab accompagnerà i bambini all’interno del parco. Seguendo un’antica mappa, superando prove e risolvendo indovinelli, troveranno un forziere che potranno aprire solo dopo aver inserito una combinazione segreta. La sorpresa sarà dolce e “preziosa”. Questa caccia al tesoro è una esperienza rivolta alle famiglie, per trascorrere alcune ore di divertimento immersi nelle meraviglie archeologiche del Parco di Segesta, un’avventura unica tra archeologia e divertimento. L’attività si svolgerà tra l’aula didattica Segesta Lab ed il tempio dorico ed è adatta ai bambini dai 5 anni. Biglietto 10 euro per i bambini. Ingresso al Parco per gli adulti 16 euro. Per prenotazioni: www.coopculture.it