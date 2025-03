Risse nei locali e disordini fuori dallo Stadio, il Questore di Trapani emette 6 Daspo

Nell’ambito delle attività di prevenzione al fenomeno delle violenze e, particolarmente, in relazione a recenti episodi verificatisi in ambito urbano, il Questore ha emesso 3 Dacur (Daspo urbani) e 3 Daspo fuori contesto, nei confronti di soggetti che si sono resi protagonisti di una rissa accaduta durante la notte di alcuni giorni fa, nelle vicinanze di un locale pubblico del trapanese. I giovani protagonisti dell’accaduto prendevano parte ad una colluttazione con altri avventori del vicino locale pubblico, nonostante la presenza in loco di militari dell’Arma dei Carabinieri, i quali, con tempestività bloccavano i facinorosi e li accompagnavano negli uffici del Comando per le consequenziali attività.

Il Questore, attraverso gli accertamenti e gli approfondimenti della Divisione Anticrimine, una volta emersi inconfutabili elementi di fatto per esprimere un giudizio di pericolosità sociale, e considerate le personalità dei soggetti, al fine di prevenire ulteriori episodi della stessa indole, specificatamente nelle vicinanze di esercizi pubblici, in ragione dei luoghi ove si è verificato il fatto, ha emesso 3 Daspo Urbani. Inoltre, considerato che la normativa in vigore in materia di prevenzione dei disordini in occasioni di manifestazioni sportive, regolata dalla Legge 401 del 1989, prevede l’applicabilità del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti sottoposti ad indagini o condannati per condotte penalmente rilevanti, specificamente previste nella predetta legge, anche se queste condotte non siano direttamente connesse a manifestazioni sportive, sono stati emessi ulteriori 3 Daspo fuori contesto, impedendo, in tal modo, che all’interno degli impianti sportivi e/o delle tifoserie, si possano verificare infiltrazioni di soggetti ritenuti pericolosi.

Tali provvedimenti, particolarmente incisivi, prevedono, oltre al divieto di acceso in tutti gli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono incontri calcistici altresì, il divieto di accedere, transitare e/o soffermarsi nelle vie e nelle piazze situate nelle vicinanze e adiacenze dello stadio “Provinciale” sito nel comune di Erice. Con i provvedimenti in questione il Questore ha inteso stigmatizzare, in chiave di prevenzione, che eventuali condotte potenzialmente pericolose sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica possano verificarsi nel corso di sana competizione agonistica, che si spera sia sempre scevra da ogni forma di violenza e disordine sociale. L’intensa attività dimostra che l’approfondimento investigativo di comportamenti penalmente rilevanti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi permette al Questore di adottare provvedimenti che tendono sempre più a garantire la sicurezza di coloro che assistono a manifestazioni sportive.